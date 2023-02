Terremoto Turchia-Siria, le vittime sono più di 11.200: ma un bimbo di 8 anni salvato dopo 52 ore

Il bilancio del terremoto in Turchia e Siria supera i 11.200 morti. Lo rendono noto fonti ufficiali. I funzionari e i medici hanno dichiarato che 8.574 persone sono morte in Turchia e 2.662 in Siria portando il totale a 11.236. Quasi 50.000 persone sono rimaste ferite in Turchia e altre 5.000 in Siria, hanno dichiarato funzionari e soccorritori di entrambe le parti.

Ma intanto continuano a emergere storie e immagini incredibili dai luoghi del disastro. Ad Hatay, in Turchia, un bambino di otto anni è stato salvato dalle macerie di un edificio crollato dopo circa 52 ore. Lo riporta la Bbc. Yigit Cakmak è stato estratto dall'edificio e portato alla madre che lo ha accolto con un grande abbraccio.





