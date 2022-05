NEW YORK, 25 MAG - Donald Trump conferma la sua presenza alla convention annuale della National Rifle Association, la potente lobby delle armi americana, in calendario nei prossimi giorni a Houston, in Texas. "L'America ha bisogno di soluzioni reali e di una vera leadership in questo momento, non di politici. E' per questo che mantengo il mio impegno a parlare alla convention", afferma Trump sulla sua piattaforma social Truth.

