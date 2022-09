Trasporti: oggi intesa link multimodale merci Fvg-Lituania

TRIESTE, SEP 6 - Progettare e avviare nel breve periodo una nuova arteria logistica multimodale per le merci, fondamentale nelle dinamiche della Ue, sull'asse tra Friuli Venezia Giulia e Lituania. E' l'obiettivo principale di un accordo-quadro internazionale di collaborazione che sarà sottoscritto questo pomeriggio a Trieste alla presenza di Enrico Giovannini, Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in Italia e da Marius Skuodis, Ministro dei Trasporti e delle Comunicazioni in Lituania. Protagoniste del progetto per la parte italiana sono la Società Alpe Adria, partecipata in quote uguali dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, dalla Regione Fvg e dalle Ferrovie dello Stato italiane e la Samer & Co. Shipping di Trieste. I partner esteri saranno invece la società ferroviaria lituana AB-LTG Cargo e la Duisport Agency GmbH di Duisburg. Il memorandum oggi alla firma punta in particolare ad avviare e sviluppare il trasporto merci tra Kaunas, in Lituania e i porti di Trieste e Monfalcone, anche attraverso il porto interno di Duisburg e il sistema logistico interno del Fvg e a sviluppare trasporto merci in altre direzioni tra la regione del Mar Baltico, i Paesi scandinavi e l'Italia. "L'intesa ci impegna a rafforzare i rapporti economici e di interscambio tra due aree economiche con enormi potenzialità", ha anticipato il CEO di Alpe Adria Antonio Gurrieri sottolineando l'importanza delle opportunità che si aprono "per la realizzazione di servizi ferroviari intermodali per il trasporto delle unità di carico e delle merci, nei due versi, sia in importazione che in esportazione, sulla direttrice che comprende il porto di Trieste/Monfalcone, l'Interporto di Cervignano, il porto interno di Duisburg in Germania con la funzione di snodo di raccordo e il terminal intermodale lituano di Kaunas".

