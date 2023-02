Tre sciatori morti sulle Alpi francesi

AOSTA, 13 FEB - Tre persone sono morte ieri in altrettanti incidenti sugli sci avvenuti in Savoia e Alta Savoia, nelle Alpi francesi. Un turista britannico in vacanza a Méribel è morto all'inizio del pomeriggio. Il cinquantenne, che sciava in fuori pista, ha fatto una violenta caduta ed è stato recuperato in arresto cardiaco e con vari traumi. Il decesso è stato constatato sul posto. In base ai primi accertamenti della gendarmeria, lo sciatore procedeva a velocità elevata. Nel pomeriggio ha perso la vita anche uno scialpinista francese di 59 anni, che è precitato in un canalone a sud di Megève, nella zona dell'Aiguille Croche, al confine tra Savoia e Alta Savoia. Secondo quanto riportato dai media d'oltralpe, si tratta di Olivier Chamel, direttore d'esercizio della funivia dell'Aiguille du Midi. La terza vittima è un americano di 21 anni, che sciava in fuori pista a Chamonix. E' morto in mattinata, precipitando per 200 metri in un canalone nella zona del comprensorio del Brévent.

