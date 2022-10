Trump caricò tariffe esorbitanti a Secret Service nei suoi hotel

WASHINGTON, 17 OTT - La Trump Organization ha fatto pagare al Secret service sino a 1185 dollari a notte per le stanze d'hotel usate dagli agenti per proteggere il presidente e la sua famiglia, per un totale di 1,4 milioni di dollari in 4 anni. E questo nonostante la holding del tycoon avesse assicurato che i dipendenti federali che viaggiavano con lui avrebbero alloggiato gratis o a prezzo di costo. E' quanto emerge da documenti della commissione di vigilanza della Camera Usa. La somma peraltro e' incompleta perche' non include i pagamenti alle proprieta' di Trump all'estero. "Le tariffe esorbitanti caricate al Secret Service e ai frequenti soggiorni degli agenti nelle proprieta' di Trump sollevano significative preoccupazioni sull'auto negoziazione dell'ex presidente e potrebbero essere state una manna finanziata dai contribuenti per le sue attivita' in difficolta'", ha scritto il presidente della commissione Carolyn Maloney al direttore del Secret Service. Un evidente conflitto di interesse, con un presidente che aveva trasformato il servizio incaricato di proteggerlo in un cliente obbligato dei suoi hotel.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA