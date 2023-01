WASHINGTON, 10 GEN - Anche Donald Trump cavalca la scoperta di documenti classificati in un ex ufficio del presidente americano: "Quando l'Fbi farà un raid nelle molte case di Joe Biden, forse anche alla Casa Bianca? Quei documenti erano sicuramente non declassificati", ha attaccato il tycoon sul social Truth, postando la notizia della Cbs.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA