Trump rinnova sostegno a Bolsonaro a due giorni dal ballottaggio

SAN PAOLO, 28 OTT - A due giorni dal ballottaggio per il Palazzo Planalto in Brasile, Donald Trump ha rinnovato il suo sostegno al presidente di destra Jair Bolsonaro (Pl). Dal social network Truth, l'ex presidente degli Stati Uniti ha affermato che "domenica sarà un grande giorno per il Brasile e per il mondo. Un leader grande e rispettato, che è anche un uomo dal cuore grande, il presidente Jair Bolsonaro, corre per la rielezione. Il suo avversario, 'Lulu' è un pazzo della sinistra radicale che vuole distruggere il suo Paese e tutti gli enormi progressi compiuti sotto il presidente Bolsonaro, incluso il fatto che il Brasile è di nuovo un paese rispettato". Al termine del messaggio, in maiuscolo, Trump aggiunge che Bolsonaro "non deluderà mai".

