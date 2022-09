Trump torna a Mar-a-Lago, voglio vedere risultati saccheggio Fbi

WASHINGTON, 19 SET - Donald Trump è tornato nella sua residenza di Mar-a-Lago per "vedere di persona i risultati del saccheggio nelle stanze e altre aree della casa". Lo ha annunciato lo stesso ex presidente sul suo social media Truth accusando per l'ennesima volta l'Fbi di aver compiuto "un raid e un'irruzione ingiustificati, ingiusti e illegali" nella sua residenza in Florida. "È già stato dimostrato che così tanto è stato prelevato ingiustamente, non è una 'cosa carina'. E' così triste! Il IV Emendamento, e molto altro, è stato totalmente violato, una grave invasione della privacy. Terrò informato gli americani sulla VERITÀ!", ha attaccato il tycoon.

