Truss a G7, per Putin umiliazione, in Ucraina deve perdere

OLDENBURG IN HOLSTEIN, 13 MAG - "Putin si sta umiliando sulla scena mondiale. Dobbiamo assicurarci che affronti una sconfitta in Ucraina che gli neghi qualsiasi beneficio e che, in ultima analisi, limiti ulteriori aggressioni". Lo ha detto la ministra degli Esteri britannica Liz Truss ai colleghi del G7. "Per aiutare l'Ucraina - ha spiegato - dobbiamo fare di più. La migliore sicurezza a lungo termine per l'Ucraina deriverà dalla sua capacità di difendersi da sola: ciò significa fornirle un percorso chiaro per ottenere equipaggiamenti di standard Nato".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA