Truss, ora focus su crescita per migliori servizi e salari

LONDRA, 03 OTT - "Il nostro focus ora è rivolto a costruire un'economia ad elevata crescita che finanzi servizi pubblici di massimo livello, aumenti i salari e crei opportunità in tutto il Paese". Lo afferma la premier britannica Liz Truss in un messaggio pubblicato su Twitter dopo la clamorosa marcia indietro sul taglio fiscale in favore dei più ricchi. Nella prima parte del tweet la prima ministra riprende sostanzialmente le parole utilizzate dal ministro del Tesoro: "Abbiamo capito, abbiamo ascoltato. L'abolizione dell'aliquota fiscale del 45% ci ha distratto dalla nostra missione di rimettere in movimento la Gran Bretagna".

