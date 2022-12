Tunisia al voto: affluenza del 7,19% alle ore 15

TUNISI, 17 DIC - Il tasso di partecipazione alle urne in Tunisia per eleggere il nuovo parlamento ha raggiunto il 7,19% alle ore 15, con 656.915 votanti su circa 9,3 milioni di elettori. Lo ha reso noto il presidente della Alta Autorità Superiore Indipendente per le Elezioni (Isie), Farouk Bouaskar. I seggi chiudono alle 18. Il presidente tunisino Kais Saied dopo aver votato in mattinata aveva rivolto un appello ai cittadini invitandoli a recarsi ai seggi e cogliere "questa opportunità storica per riconquistare i vostri diritti" e "sbarrare la strada a chi ha rovinato il Paese".

