Tunisia: Francia 'preoccupata' per gli ultimi sviluppi

(ANSAmed) - TUNISI, 06 APR - "La Francia esprime preoccupazione per gli ultimi sviluppi in Tunisia e ricorda il suo attaccamento al rispetto dello Stato di diritto e all'indipendenza della giustizia. Augura il ritorno, quanto prima, ad un normale funzionamento delle istituzioni, per poter rispondere all'emergenza economica e sociale". Sono le parole del ministro degli Esteri francese Jean Yves Le Drian in occasione di un punto stampa riportato dal sito dell'ambasciata di Francia in Tunisia, a proposito della decisione del 30 marzo scorso del presidente tunisino di sciogliere il Parlamento. "Nel pieno rispetto della sovranità tunisina, la Francia invita anche tutte le forze politiche del Paese a impegnarsi in un dialogo inclusivo, evitare ogni forma di violenza e preservare le conquiste democratiche del Paese". "La Francia è al fianco dei tunisini di fronte alle sfide che il loro Paese deve affrontare", conclude la nota. (ANSAmed).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA