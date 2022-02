Tunisia:Saied,'non comincio a questa età carriera dittatore'

TUNISI, 17 FEB - "Non è a questa età che comincerò una carriera da dittatore". E' quanto ha dichiarato il presidente tunisino, Kaïs Saïed, al suo arrivo al sesto vertice a Bruxelles dove partecipa ai lavori del vertice che riunisce oggi e domani i leader dell'Unione europea e dell'Unione africana, rispondendo alla domanda di un giornalista sulle accuse di una deriva dittatoriale della Tunisia. "Sono un costituzionalista. Posso solo essere attaccato allo Stato di diritto e alle istituzioni", ha detto il presidente secondo quanto riporta la stampa tunisina che sta seguendo con un certo interessa la prima trasferta in Europa di Saied dopo il suo colpo di mano del 25 luglio scorso. Interrogato sulle sue aspettative su questo vertice, ha detto a un altro giornalista: "Aprire nuove prospettive nelle relazioni con l'Unione Europea e il mondo intero. Oggi siamo entrati in una nuova fase della storia. Abbiamo bisogno di nuove idee e abbiamo anche bisogno di nuovi concetti. Il mondo intero è entrato in una nuova era della storia. Siamo all'appuntamento con questa nuova storia". In un'altra dichiarazione, questa volta rilasciata a un media di lingua araba, ha affermato di essere venuto a Bruxelles per parlare delle "cause che ci hanno portato a questa situazione e dei mezzi che ci permetteranno di uscirne", riferendosi all'intero continente africano, rilevando in questo senso, l'importanza di una cooperazione su un piano di parità. (ANSA)

