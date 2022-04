Tunisia: Saied riceve delegazione parlamentari Ue

TUNISI, 11 APR - Un gruppo di deputati della Commissione per gli affari esteri del Parlamento europeo, formato da Michael Gahler, Javier Nart, Jakop Dalunde e Andrea Cozzolino è stato ricevuto oggi dal presidente tunisino Kais Saied. Lo rende noto un comunicato della presidenza di Cartagine che dà conto della loro discussione con Saied che ha spiegato le ragioni che lo hanno portato a sospendere le attività del Parlamento e poi scioglierlo e "ha anche espresso loro l'intenzione di porre fine a questo periodo eccezionale applicando le tappe da lui stesso annunciate". Ai deputati dell'Ue, Saied ha anche rivelato che il dialogo nazionale è iniziato sulla base della consultazione nazionale conclusasi il 20 marzo e che si concluderà con un referendum nazionale (il 25 luglio), cui seguiranno elezioni legislative sotto il controllo dell'Isie (Alta Autorità indipendente per le elezioni). Il presidente tunisino "ha voluto rassicurare inoltre i suoi interlocutori sul rispetto delle libertà e dei diritti umani in Tunisia esprimendo il suo attaccamento all'idea di uno Stato forte e indipendente". I parlamentari europei sono in missione in Tunisia fino al 13 aprile per "per consultazioni sul percorso della Tunisia verso le riforme politiche e il ritorno alla stabilità istituzionale".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA