Tunisia: Saied, voto espressione volontà del popolo

TUNISI, 26 LUG - "Il referendum permetterà di passare da una situazione di disperazione a una di speranza e di lavoro". Lo ha detto il presidente tunisino Kais Saied in un discorso pronunciato nel cuore della notte davanti ai suoi sostenitori, riversatisi nel centro di Tunisi, dopo l'annuncio degli exit poll che danno la vittoria del "si'" ad oltre il 92%. Saied ha detto che "i tunisini hanno dato una lezione al mondo, una lezione storica . Il referendum "è stato espressione della volontà della maggioranza. Chi ha scelto di boicottare ha fatto una scelta libera, ma avrebbe potuto partecipare e votare no". Per Saied non ci sono timori di un ritorno ad un sistema autoritario poiché "non si torna indietro e la legittimità del presidente è data dal popolo". (ANSA)

