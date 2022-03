Turchia, Erdogan inaugura ponte sospeso più lungo del mondo

ISTANBUL, 18 MAR - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha inaugurato oggi il ponte sospeso più lungo del mondo sullo stretto dei Dardanelli nella Turchia nordoccidentale, riducendo a sei minuti il ;;tempo di viaggio tra l'Asia e l'Europa. Il "1915 Canakkale Bridge" da 2,5 miliardi di euro costruito da un consorzio di società turche e sudcoreane ha una campata principale di 2,023 chilometri, con le sue torri dipinte nei colori rosso e bianco della bandiera turca, rendendolo più lungo del precedente detentore del record, il ponte Akashi Kaikyo in Giappone. L'inaugurazione coincide con il 107 esimo anniversario della vittoria navale delle forze ottomane contro le truppe britanniche e francesi nella campagna di Gallipoli durante la Prima guerra mondiale. Nel suo discorso, Erdogan ha affermato che il ponte "manterrà viva la memoria dei martiri dei Dardanelli". Erdogan ha anche in programma di costruire un canale a Istanbul, un'alternativa al Bosforo. Gli oppositori lo accusano di perseguire un progetto di vanità che aprirà Istanbul a una costruzione sfrenata e indebiterà il governo in modo profondo e in gran parte inutile.

