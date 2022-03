Turchia, l'attivista Osman Kavala resta in carcere

ISTANBUL, 21 MAR - L'attivista per i diritti umani incarcerato da oltre 4 anni Osman Kavala resterà in prigione almeno fino alla prossima udienza del suo processo che è stata fissata per il 22 aprile. Lo hanno deciso i giudici della 13/a sezione penale del tribunale di Istanbul durante l'udienza di oggi. Kavala si trova dal 2017 nel carcere di Silivri, in provincia di Istanbul, con l'accusa di avere finanziato proteste antigovernative nel 2013 e di avere avuto un ruolo nel tentato golpe del 2016. A dicembre 2019, la Corte europea dei diritti dell'Uomo (Cedu) ne aveva chiesto il rilascio ma Ankara non ha mai messo in pratica la sentenza e in febbraio il Consiglio d'Europa ha aperto una procedura di infrazione contro la Turchia per non avere osservato la decisione della Cedu. Uomo d'affari e attivista per i diritti delle minoranze curda e armena di Turchia, Kavala è considerato un oppositore dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan che lo ha più volte attaccato pubblicamente mentre lo scorso anno aveva minacciato di espulsione gli ambasciatori di 10 Paesi occidentali - tra cui Usa, Germania e Francia - che, nel giorno del quarto anniversario del suo arresto, avevano lanciato un appello per la sua scarcerazione.

