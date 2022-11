Turchia, offensiva in Siria domani o in qualsiasi momento

ISTANBUL, 29 NOV - L'offensiva della Turchia contro le forze curde nel nord della Siria potrebbe iniziare "domani, la prossima settimana o in qualsiasi momento". Lo ha affermato il portavoce del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin, come riporta Haberturk. Da più di una settimana, Ankara ha lanciato un'operazione militare contro le forze curde in Siria e in Iraq ma, per ora, solo con raid aerei e colpi d'artiglieria sparati dal territorio turco. Erdogan ha menzionato la possibilità di un intervento in futuro anche con soldati e carri armati.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA