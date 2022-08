Turchia, relazioni con Israele ma non abbandoniamo Palestina

ISTANBUL, 23 AGO - La normalizzazione delle relazioni tra Turchia e Israele non significa che Ankara abbandonerà il suo sostegno alla causa palestinese. Lo ha ribadito il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, come riporta Anadolu, aggiungendo che Turchia e Israele "nei prossimi giorni" nomineranno reciprocamente ambasciatori. Nel 2018, i capi delle missioni diplomatiche nei rispettivi Paesi erano stati ritirati dopo critiche della Turchia verso Israele in seguito a scontri nella Striscia di Gaza. Dopo anni di relazioni complicate, a partire da quest'anno i due Paesi hanno avviato un processo di normalizzazione delle relazioni che è stato definito dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan come "una nuova pagina" nei rapporti.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA