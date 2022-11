Turchia, studi per terza centrale nucleare in Tracia

ISTANBUL, 08 NOV - Continuano gli studi per determinare un luogo nella Tracia, regione turca al confine con Grecia e Bulgaria a ovest di Istanbul, dove realizzare una centrale nucleare. Lo ha affermato il ministro turco dell'Energia Fatih Donmez, come riporta Anadolu. L'idea di costruire una centrale nucleare in Tracia, in collaborazione con la Cina, era già stata annunciata nel 2018. Si tratta del terzo progetto di centrale nucleare per la Turchia dopo quello proposto a Sinop, sulla costa del mar Nero, i cui lavori non sono però iniziati. Inizialmente, doveva essere costruita con il Giappone ma nel 2020 Tokyo si è sfilata dal progetto, non ritenendolo economicamente vantaggioso, e a partire da quest'anno Ankara ha iniziato consultazioni per una possibile collaborazione con l'azienda statale russa per l'energia atomica Rosatom, con cui la Turchia sta già realizzando la centrale di Akkuyu, nel sud del Paese, i cui lavori sono stati inaugurati nel 2018 ed è prevista la messa in funzione del primo reattore per l'anno prossimo.

