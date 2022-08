Tutto pronto per il lancio di Artemis: obiettivo tornare sulla Luna dopo 50 anni

E’ partito il conto alla rovescia per Artemis 1, la missione senza equipaggio simbolo del ritorno alla Luna. Il contatore è scattato nel Kennedy Space Center di Cape Canaveral, dove il lancio è previsto alle 14,33 italiane del 29 agosto. Ad aprire nuovamente la strada verso la Luna, in questa prima missione senza equipaggio, sarà il più grande razzo mai costruito. Space Launch System (Sls) alto 111 metri e dal diametro di 8,4, sul quale è integrata la capsula Orion. Si guarda intanto con un po' di preoccupazione alle condizioni

meteo, che per lunedì indicano temporali.

