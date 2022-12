Twitter sospende Kayne West per istigazione a violenza

Twitter ha sospeso Kayne West per "istigazione alla violenza". Lo ha annunciato Elon Musk in un tweet, dopo che il rapper americano ha pubblicato un'immagine che sembra mostrare una svastica intrecciata a una stella di David.

«Solo per chiarire che il suo account e' stato sospeso per istigazione alla violenza», ha detto Musk, in risposta all'immagine postata dal rapper, sempre piu' isolato dopo le sue recenti osservazioni antisemite e la sua ostentata ammirazione per Hitler.

