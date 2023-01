Ubriaco urinò su passeggera, Delhi multa compagnia Air India

NEW DELHI, 21 GEN - Un passeggero ubriaco, che risultò essere un dirigente di banca indiano, durante un volo Air India fra New York e New Delhi, a quanto pare urinò su una passeggera di 72 anni seduta in prima classe. L'uomo, denunciato dalla donna, fu arrestato tempo dopo e la vicenda sui media indiani fu chiamata "Peegate". Oggi l'authority per l'aviazione civile indiana ha multato la compagnia Air India per 37 mila dollari (34 mila euro) e anche il comandante del volo per 300 mila rupie (3.400 euro) con tre mesi di sospensione dal servizio per come gestì l'incidente. Shankar Mishra, presunto responsabile di quel gesto oltraggioso - urinò sul plaid che la donna aveva addosso -, sbarcò infatti tranquillamente dal volo nella capitale indiana lo scorso 26 novembre. Scrisse una lettera di scuse ma, dopo l'insistenza della donna, fu arrestato settimane dopo e licenziato dalla Usa Wells Fargo per cui lavorava come vicepresidente dell'istituto bancario americano per l'India, che ha giudicato le accuse contro il suo dirigente "profondamente inquietanti". Quanto a Air India, la compagnia in una nota riconosce che "la vicenda avrebbe potuto essere gestita meglio, tanto in volo, quanto a terra e si impegna ad agire".

