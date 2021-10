Uccisa in casa la primatista mondiale della marcia: caccia al marito

L’atletica piange la keniota Agnes Tirop, accoltellata a morte a soli 25 anni. La detentrice del record mondiale nei 10 chilometri su strada è stata trovata senza vita in casa sua nella città di Iten in Kenya e - come riporta la Bbc - la polizia sta cercando il marito sospettato per l’omicidio.

La due volte medaglia di bronzo ai Campionati del mondo di atletica leggera, che è arrivato quarto nella finale olimpica dei 5.000 metri due mesi fa a Tokyo, aveva stabilito solo il mese scorso il record mondiale per una corsa su strada di soli 10 km femminile in Germania. Ora è in corso un’indagine sulla sua morte, con la polizia alla ricerca del marito che risulta per ora scomparso. Gli investigatori sono arrivati oggi sulla scena del delitto a casa di Tirop, la cui scomparsa secondo la polizia era stata denunciata martedì sera da suo padre.

«Quando la polizia è entrata in casa, hanno trovato Tirop sul letto e c'era una pozza di sangue sul pavimento», ha detto Tom Makori, capo della polizia della zona - Hanno visto che era stata pugnalata al collo, il che ci ha portato a credere che fosse una ferita da coltello, e crediamo che sia ciò che ha causato la sua morte. Suo marito è ancora latitante e le indagini preliminari ci dicono che suo marito è sospettato perché non è raggiungibile. La polizia sta cercando di trovare suo marito in modo che possa spiegare cosa è successo a Tirop».

Makori ha aggiunto che la polizia crede che le telecamere a circuito chiuso in casa potrebbero essere in grado di contribuire alle indagini.



