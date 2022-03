Ucraina, 100mila rifugiati hanno lasciato il Paese in 24 ore

GINEVRA, 17 MAR - Più di 100.000 rifugiati ucraini hanno lasciato il Paese in 24 ore. Lo rende noto l'Unhcr, l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, Dall'inizio della guerra, 3.169.897 ucraini sono fuggiti oltre il confine. "Più di tre milioni di persone sono fuggite dal Paese, la stragrande maggioranza donne, bambini e anziani che si sono lasciati alle spalle le loro case e spesso i loro familiari, senza sapere cosa li aspetta", ha detto l'agenzia. "Ora dopo ora, minuto dopo minuto, le persone stanno fuggendo dalla terrificante realtà della violenza in Ucraina. A meno che il conflitto non finisca, questa crisi che spezza il cuore è destinata a crescere. Abbiamo bisogno di pace, ora". L'Unhcr ha aggiunto che più di due milioni di persone ancora all'interno dei confini dell'Ucraina hanno dovuto lasciare le loro case.

