Ucraina: 423 bambini uccisi dall'inizio della guerra

ROMA, 16 OTT - Sono 423 i bambini rimasti uccisi dall'inizio della guerra in Ucraina, mentre i feriti sono 1.233. Lo riferisce l'ufficio del procuratore generale dell'Ucraina. La maggior parte delle vittime è stata registrata nelle regioni di Donetsk, Charkiv, Kiev, Mykolaiv, Chernihiv, Zaporozhye, Lugansk, Kherson e Dnepropetrovsk. Il dipartimento precisa che questi dati non sono definitivi, si tratta solo di quelli i cui nomi sono stati confermati. In molte regioni in cui le ostilità continuano, e nei territori occupati, il conteggio è ora impossibile, spiega la Procura generale.

