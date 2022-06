Ucraina: Banca Mondiale rialza stime inflazione, 20% nel 2022

ROMA, 08 GIU - La Banca Mondiale ha rivisto al rialzo le previsioni sull'andamento dell'inflazione in Ucraina, stimando per quest'anno un 20%. Lo riportano i siti ucraini citando il direttore regionale della Banca mondiale per l'Europa orientale, Arup Banerjee. "Le pressioni inflazionistiche stanno aumentando ... Quindi in questa fase, l'inflazione dovrebbe continuare a salire e potrebbe raggiungere il 20% a dicembre (contro il 15% nelle nostre previsioni di aprile)", ha affermato Banerjee. La Banca Mondiale ha invece lasciato invariata la previsione del calo del Pil nel Paese quest0anno al 44%.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA