Ucraina: Belgio si prepara a riaprire l'ambasciata a Kiev

ROMA, 12 APR - "Il Belgio si sta preparando a riaprire la sua ambasciata a Kiev", ha annunciato la ministra degli Esteri belga, Sophie Wilmès, alla fine della riunione del Consiglio dei ministri degli Esteri dell'Ue a Lussemburgo. Wilmès su Twitter, oltre a ribadire l'intenzione di riaprire al più presto l'ambasciata, ha anche scritto: "Il nostro sostegno agli ucraini deve essere ulteriormente rafforzato, sia in termini militari che di sanzioni". Il Belgio, riporta il The Brussels Times, ha accettato di destinare una terza tranche di aiuti (500 milioni di euro) al Fondo europeo per la pace. Circa una settimana dopo l'invasione russa dell'Ucraina, l'ambasciata belga a Kiev era stata chiusa e il suo personale evacuato "a causa delle mutevoli condizioni di sicurezza".

