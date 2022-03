BERLINO, 02 MAR - Il governo tedesco non fornisce previsioni sul flusso di profughi ucraini in arrivo in Germania dalla guerra. È quello che ha risposto il ministero dell'Interno a Berlino in conferenza stampa a Berlino. Secondo le prime stime sono oltre 5.000 i rifugiati arrivati in Germania, e non dovranno fare richiesta di asilo, grazie alla semplificazione delle procedure stabilita nei giorni scorsi.

