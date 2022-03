WASHINGTON, 05 MAR - L'amministrazione Biden punta a far stanziare 2,7 miliardi di dollari per sostenere i rifugiati ucrainai e i Paesi che li accolgono, dopo l'invasione russa: lo ha annunciato il segretario di stato Usa Antony Blinken durante la sua visita in Polonia.

