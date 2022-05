Ucraina: Blinken, stampa libera pilastro di ogni democrazia

WASHINGTON, 03 MAG - "Una stampa libera è il pilastro di ogni democrazia in salute". Lo ha detto il segretario di Stato americano, Antony Blinken, in un briefing con i giornalisti in occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa. "La stampa libera è una degli strumenti più efficaci che abbiamo per la tutela dei diritti umani". Il segretario di Stato ha ricordato i giornalisti uccisi in Ucraina, tra i quali Vira Hyrych, e il corrispondente della Fox news che è rimasto ferito. Blinken ha anche parlato del direttore del quotidiano russo Novaya Gazeta, Dmitry Muratov, attaccato con vernice e acido per aver criticato Mosca a proposito dell'invasione dell'Ucraina. "Sono tanti i reporter nel mondo che rischiano la vita in prima linea", ha detto ancora ringraziando i "coraggioso giornalisti che svolgono il loro lavoro ogni giorno".

