WASHINGTON, 05 APR - La Casa Bianca annuncerà domani le nuove sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina, in coordinamento con il G7 e la Ue: lo ha confermato la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki, ricordando che si tratta di circa il 50% dell'economia mondiale. Le nuove sanzioni, ha aggiunto, saranno in parte una risposta alle atrocità di Bucha.

