Ucraina: Casa Bianca, Nyt su intelligence 'irresponsabile'

WASHINGTON, 05 MAG - Il Consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca ha accusato il New York Times di essere "irresponsabile" per aver pubblicato un articolo nel quale si sostiene che l'intelligence americana ha aiutato l'Ucraina a uccidere generali russi. "Gli Stati Uniti forniscono informazioni sul campo per aiutare gli ucraini a difendere il loro Paese", ha dichiarato la portavoce del Consiglio, Adrienne Watson, ai media americani. "Non forniamo informazioni di intelligence con l'obiettivo di uccidere generali russi", ha sottolineato.

