Ucraina, dal palco al fronte di guerra: la storia del primo ballerino dell'Opera di Kiev

Dal palco del teatro dell’opera al campo di battaglia. E’ la scelta fatta dal primo ballerino della National Opera dell’Ucraina, Oleksii Potiomkin, che di fronte all’intensificarsi del conflitto ha deciso di impegnarsi direttamente per difendere il proprio paese. La sua storia è citata da alcuni utenti di Twitter, che postano due foto del giovane accostate, una in abiti di scena con calzamaglia e mezze punte, e l’altra vestito in abiti militari con tuta mimetica, berretto e fucile davanti ad un paesaggio innevato. Gli utenti dei social ne sottolineano il coraggio e lo ringraziano.

Sul suo profilo Instagram Potiomkin ha postato due giorni fa una foto in cui posa in abiti militari insieme ad un altro soldato e due bambini e un video in cui il ballerino, in primo piano vestito in verde militare, approva con il pollice alzato le immagini che si vedono scorrere alle sue spalle di alcuni carrarmati, presumibilmente russi, ripresi dall’alto, mentre vengono colpiti.

