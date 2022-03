ROMA, 02 MAR - "Ho appena sottoscritto, insieme ad altri Paesi, la procedura di attivazione della Corte penale internazionale, per identificare la sussistenza di eventuali crimini di guerra in Ucraina". Lo scrive il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un tweet.

