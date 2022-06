NAPOLI, 05 GIU - "Il vero tema in questo momento è quello di ravvivare il negoziato". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio parlando della crisi ucraina, durante la sua visita a Napoli. "C'è stato questo tentativo della Turchia di far parlare Zelensky e Putin - ha aggiunto - dobbiamo riuscirci ma voglio essere sincero: in questo momento vedo una strada in salita".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA