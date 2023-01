Ucraina: elicottero governativo precipita vicino a un asilo, 18 morti tra cui il ministro dell'Interno e 3 bambini

Il ministro dell’Interno ucraino, Denys Monastyrskyi, il suo vice e altri esponenti governativi di rilievo sono morti nello schianto di un elicottero a Brovary, città a est di Kiev. Lo ha reso noto il capo della polizia nazionale, Ihor Klymenko. Il velivolo è precipitato nei pressi di un asilo. Sono in tutto 18 le vittime, tra cui anche tre bambini.

Le condizioni al momento dello schianto erano di buio e nebbia ma al momento non si conoscono le cause dell’incidente e gli investigatori stanno setacciando la scena. Insieme a Monastyrsky sono rimaste uccise altre due figure di spicco del ministero degli interni, Yevgeny Yenin era il primo viceministro mentre Yuriy Lubkovich era segretario di Stato del ministero.

Il ministro dell’Interno Denys Monastyrskyi era in viaggio verso «un punto caldo» della guerra quando il suo elicottero si è schiantato. Come ha spiegato il corrispondente Bbc da Kiev, i funzionari ucraini generalmente volano a bassa quota per evitare i missili nemici.

