Ucraina: Gb, ritiro totale forze russe dal nord

ROMA, 08 APR - "Nel nord le forze russe si sono ora completamente ritirate dall'Ucraina verso Bielorussia e Russia". Lo afferma il Ministero della Difesa britannico nell'ultimo bollettino dell'intelligence, aggiungendo che "almeno alcune di queste forze verranno trasferite nell'est dell'Ucraina per combattere nel Donbass". "Molte di queste forze avranno bisogno di un rifornimento significativo prima di essere pronte a dislocarsi ulteriormente ad est", aggiunge l'intelligence, precisando che per un qualunque dispiegamento massiccio dal nord ci vorrà "come minimo almeno una settimana".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA