Ucraina: il Dalai Lama chiede la pace, la guerra è obsoleta

ROMA, 28 FEB - Il Dalai Lama ha lanciato oggi un appello alla pace in Ucraina affermando che la guerra è "obsoleta": secondo quanto riporta la Cnn, il leader spirituale tibetano in esilio si è detto "profondamente rattristato" dal conflitto e ha esortato entrambi i Paesi alla "comprensione reciproca". "La guerra è obsoleta: la non violenza è l'unica strada", ha affermato in un comunicato. "Problemi e disaccordi si risolvono meglio attraverso il dialogo", ha aggiunto. "La vera pace si ottiene attraverso la comprensione e il rispetto reciproci per il benessere di entrambe le parti". E ha concluso: "Non dobbiamo perdere la speranza. Il 20mo secolo è stato un secolo di guerre e spargimenti di sangue. Il 21mo secolo deve essere un secolo di dialogo. Prego che la pace venga rapidamente ripristinata in Ucraina".

