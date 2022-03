Ucraina: Jill Biden, 'ho il cuore spezzato per bambini e madri'

WASHINGTON, 14 MAR - "I video dall'Ucraina mi hanno spezzato il cuore. Bambini malati in fuga su convogli sanitari improvvisati, l'impensabile bombardamento su un ospedale pediatrico, genitori che piangono sui cadaveri dei loro figli in strada. Un'insensatezza assurda". Lo ha detto la First Lady americana Jill Biden intervenendo al dipartimento agli International Women of Courage Awards 2022. "Non ci può essere vera democrazia, nessuna vera prosperità, senza le voci delle donne", ha sottolineato Biden che dovrebbe parlare con la first lady polacca Agata Kornhauser-Duda nei prossimi giorni in vista di una missione in Europa.

