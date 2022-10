Ucraina: Kuleba, 'Rt incita a genocidio, sia bandita'

ROMA, 23 OTT - Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha esortato i governi a bandire l'emittente Russia Today accompagnando la richiesta con un estratto di una trasmissione in cui si incita alla violenza contro gli ucraini. L'anchorman Anton Krasovsky - fa notare Kuleba ritwittando un post del Russian media monitor - suggerisce di "annegare o bruciare bambini ucraini, fa commenti orribili sugli stupri dei soldati russi, dice che l'Ucraina non dovrebbe esistere e che gli ucraini che resistono alla Russia dovrebbero essere fucilati". "L'incitamento al genocidio non ha nulla a che fare con la libertà di parola", dice Kuleba.

