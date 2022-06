Ucraina: l'attore Usa Ben Stiller a Leopoli, incontra i profughi

ROMA, 19 GIU - L'attore americano Ben Stiller ('Tutti pazzi per Mary', 'Ti presento i miei', Una notte al museo', 'Licorice pizza') è stato a Leopoli dove è stato avvistato camminare ieri nella piazza centrale della città ucraina, a 70km dal confine con la Polonia, vicino al monumento a Taras Shevchenko, e ripreso da un video su TikTok. Lo riferisce l'agenzia Ukrinform. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha poi confermato la notizia su Twitter affermando che la star hollywoodiana è arrivata al confine tra Ucraina e Polonia come ambasciatore di Buona Volontà dell'Unhcr per incontrare i profughi ucraini. "L'ambasciatore di buona volontà dell'Unhcr, Ben Stiller, è oggi al confine con l'Ucraina per incontrare le famiglie le cui vite sono state dilaniate dalla guerra e dalla violenza, per condividere storie sull'impatto umano della guerra e per amplificare le richieste di solidarietà", ha affermato. L'attore ha in seguito twittato di essere arrivato in Polonia. "Sono appena arrivato in Polonia, in vista della Giornata mondiale del rifugiato, per incontrare persone le cui vite sono state colpite dalla guerra in Ucraina", ha scritto.

