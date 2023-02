Ucraina, la città di Bakhmut è sempre più isolata

ROMA, 05 FEB - "Mentre rimangono disponibili per le forze ucraine molteplici rotte di rifornimento alternative attraverso il Paese, la città di Bakhmut è sempre più isolata". Lo scrive su Twitter l'intelligence del ministero della Difesa britannico, spiegando che le due strade principali della città per i difensori ucraini - la M03 e la H32 - sono probabilmente ora entrambe minacciate dal fuoco diretto, a seguito dell'avanzata russa". Inoltre, "all'inizio della settimana, le forze paramilitari del gruppo Wagner molto probabilmente si sono impadronite di un percorso subordinato che collega Bakhmut alla città di Siversk". Il fondatore della compagnia di mercenari Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha poi confermato su Telegram che nei quartieri settentrionali di Bakhmut (il nome in russo è Artemovsk) sono in corso battaglie feroci "per ogni strada" e che le forze armate ucraine non si stanno ritirando.

