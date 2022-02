La Fifa sta per decidere di escludere la nazionale della Russia dagli spareggi per i Mondiali in Qatar. Lo riferiscono fonti molto vicine alla federazione calcistica internazionale. Un annuncio sarebbe imminente. La Russia avrebbe dovuto affrontare la Polonia a Mosca il 24 marzo, ma i polacchi hanno già fatto sapere che rifiutano di giocare. Lo stesso vale per Svezia e Repubblica Ceca, altri eventuali avversari dei russi negli spareggi.

