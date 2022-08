Ucraina: lungo coprifuoco a Mykolaiv da questa sera

ROMA, 05 AGO - Scatterà questa sera alle 23:00 ora locale (le 22:00 in Italia) un coprifuoco nella città di Mykolaiv, nell'Ucraina meridionale, che durerà fino alla mattina di lunedì prossimo: lo ha reso noto oggi il capo dell'amministrazione militare regionale, Vitaly Kim, secondo quanto riporta Unian. "Oggi ho firmato un ordine in base al quale verrà introdotto il coprifuoco sul territorio di Mykolaiv dalle 23:00 del 5 agosto alle 5:00 dell'8 agosto 2022", ha detto Kim in un discorso video.

