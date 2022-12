Ucraina, Macron: mantengo comunicazioni regolari con Putin

NEW YORK, 04 DIC - Il presidente francese Emmanuel Macron mantiene comunicazioni regolari col suo omologo russo Vladimir Putin. Lo ha detto lo stesso Macron in un'intervista alla Cbs. "Mantengo sempre regolari contati diretti con Putin. L'isolamento è la cosa peggiore", ha aggiunto il presidente francese osservando come "l'unica strada per trovare una soluzione" al conflitto in Ucraina è tramite trattative. Macron ha affermato poi che il suo Paese e le altre nazioni occidentali non stanno cercando di distruggere la Russia. "Non è mai stata la nostra prospettiva in Francia", ha risposto Macron alla Cbs. "Inoltre abbiamo relazioni molto strette dal punto di vista culturale e storico" con Mosca e "abbiamo sempre rispettato il popolo russo", ha aggiunto il presidente francese.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA