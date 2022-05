Ucraina: Michel, imminenti sanzioni Ue sul petrolio russo

BRUXELLES, 03 MAG - "Sono fiducioso che il Consiglio imporrà in via imminente ulteriori sanzioni" alla Russia, "in particolare sul petrolio". Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, parlando all'inaugurazione ad Alexandroupoli di un nuovo terminale di gnl che dal nord-est della Grecia aiuterà l'Europa e i Balcani occidentali a tagliare la dipendenza dall'energia russa. "La guerra della Russia contro l'Ucraina ha già avuto e continuerà ad avere gravi conseguenze per la sicurezza in Ue e nel mondo", ha aggiunto Michel, sottolineando che l'obiettivo dell'Ue "è semplice: dobbiamo rompere la macchina da guerra russa".

