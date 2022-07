Ucraina: ministro Gb, la Russia è uno Stato fascista

LONDRA, 29 LUG - La Russia è uno "Stato fascista" che ha deciso di invadere l'Ucraina. Lo ha detto a Sky News il ministro della Difesa britannico, Ben Wallace, secondo cui comunque le forze armate di Mosca "ora stentano in molti punti del fronte" e non riescono a raggiungere gli obiettivi prestabiliti. Per questo il presidente russo Vladimir Putin sarebbe nuovamente costretto a un cambio di strategia. "Il piano A, B e C di Putin è fallito e potrebbe guardare al piano D", ha affermato Wallace.

