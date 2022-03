ROMA, 14 MAR - La Russia sta usando Peppa Pig per vendicarsi delle sanzioni economiche imposte in tutto il mondo contro l'invasione dell'Ucraina. Lo scrive l'Independent. Dopo una sentenza di un tribunale in Russia, il popolare cartone animato britannico - con Peppa il maiale, la sua famiglia e i suoi amici - può ora essere copiato dalle imprese russe, senza alcuna minaccia di sanzioni per violazione del marchio.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA