Ucraina: Nato, Ue pagherà prezzo per sostegno a Kiev

BERLINO, 24 AGO - E' necessario continuare a fornire assistenza militare all'Ucraina, ma l'inverno si avvicina - sarà dura - e l'Europa pagherà un prezzo per il suo sostegno a Kiev: lo ha detto ieri il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in un'intervista all'emittente televisiva tedesca ZDF. "Stiamo assistendo a un sostegno senza precedenti da parte degli alleati europei della Nato, della Germania, del Canada, degli Stati Uniti e di molti altri Paesi del mondo", ha affermato Stoltenberg sottolineando tuttavia che fornire assistenza militare a Kiev non è facile. "Non dico che sia facile. Richiede un duro lavoro. Mi impegno a lavorare con gli altri leader dell'Alleanza in Europa e in Nord America per garantire un sostegno continuo", ha aggiunto. Il numero uno della Nato ha poi avvertito che "l' inverno sta arrivando e sarà dura. Pagheremo un prezzo per il nostro sostegno all'Ucraina a causa delle sanzioni e, naturalmente, del fatto che la Russia usa l'energia come arma - ha spiegato -. Ma dobbiamo capire che non c'è alternativa al nostro sostegno... Dobbiamo anche essere chiari: il prezzo che pagheremmo se non avessimo sostenuto l'Ucraina e la Russia vincesse sarebbe molto più alto".

